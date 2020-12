De Laurentiis difende Gattuso: «Sta male con l’occhio. Non ha responsabilità»

De Laurentiis ha anche commentato la sconfitta con la Lazio

Queste sconfitte ci possono stare. Gattuso ha un problema all’occhio e deve prendere in continuazione il cortisone. Poiché non lo prendeva da 15 giorni, vedeva addirittura doppio. L’altro giorno abbiamo guardato insieme la partita della Juve e lui non riusciva a vedere, a capire… In quelle condizioni lì non ha alcun tipo di responsabilità. Gattuso è un grandissimo uomo di calcio, un grande esperto e ha i cosiddetti attributi. Io lo ringrazio sempre per quello che ha fatto e farà, ora dobbiamo preoccuparci che riprenda la sua stabilità fisica e mentale per portare la squadra verso lidi sempre più importanti.