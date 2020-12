Gazzetta: Osimhen, domani nuovi controlli medici a Napoli

Gli esami stabiliranno se può tornare ad allenarsi. La squadra spera di recuperare il suo attaccante per la trasferta di Udine,o al massimo per la Supercoppa.

Il Napoli attende con ansia il ritorno di Osimhen. L’attaccante nigeriano che aveva avuto un ottimo impatto nel suo avvio di stagione in azzurro si è dovuto fermare il 13 novembre per un infortunio rimediato con la Nazionale in cui ha riportato la lussazione della spalla. Victor è al momento a casa per le vacanze, ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere a Napoli domani, test covid permettendo, o al massimo giovedì per sottoporsi a nuovi esami clinici e stabilire se può riprendere ad allenarsi o deve tornare ad Anversa per ulteriori cure

Il suo rientro a Napoli è previsto per la giornata di domani ed è già stato programmato un incontro con lo staffmedico del club per fare un punto sulla situazione. Di certo, il ragazzo dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali per valutarne la completa guarigione, ma difficilmente potrà essere disponibile prima di una decina di giorni ancora. Osimhen dovrebbe rientrare per la trasferta di Udine, in programma domenica 10 gennaio. Diversamente, si punterà ad averlo per la Supercoppa il 20