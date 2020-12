CorSport: la Roma aspetta Milik e Hysaj a scadenza di contratto

Ci sono due nomi su cui la Roma è al lavoro da mesi sul mercato, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta di due calciatori azzurri, Milik e Hysaj.

Per entrambi, il club giallorosso punta alla scadenza del contratto. Per quanto riguarda Milik, il quotidiano sportivo scrive:

Su Hysaj:

“Tra l’albanese e il Napoli non sembrano esserci possibilità di accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza a fine stagione, i contatti sono stati interrotti. Le richieste economiche del calciatore sono state considerate troppo elevate dal Napoli. L’addio a parametro zero a fine stagione è sempre più probabile e l’opzione Roma resta tra tutte la più gradita dal giocatore. Il suo procuratore Mario Giuffredi, che ha già Jordan Veretout nell’organico giallorosso, ha parlato spesso con i dirigenti giallorossi del terzino”.