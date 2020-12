CorSport: Inter, vertice alla Pinetina. Zhang: «Continuare insieme per il bene dell’Inter»

Nessuna rottura, si va avanti con Conte almeno fino al termine della stagione. L’obiettivo ora è lo scudetto. E la Nord scrive: «Non era la Champions l’obiettivo. I conti facciamoli alla fine»

Aria tesa alla Pinetina dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Unica squadra italiana a non aver superato il banco di prova dell’Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport, che racconta di un vertice tenutosi ieri nel centro sportivo del club alla presenza di Conte, Marotta, Ausilio e Zanetti. Nessuno strappo, però, si va avanti con Conte fino a fine stagione.

Anche Zhang ha voluto far sentire la sua voce, con un messaggio in cui pone un unico obiettivo: lo scudetto.

Sul vertice, il quotidiano sportivo scrive:

“Ad Appiano l’ad Marotta, il ds Ausilio e il vice presidente Zanetti hanno parlato con Conte per analizzare la situazione con lucidità e fargli sentire la vicinanza del club nel momento più difficile da quando è a Milano”.

I toni dell’incontro, continua,

“sono stati costruttivi. Niente processi o scambi di accuse: se da un lato sono stati analizzati i perché della terza eliminazione consecutiva alla fase a gironi (triste record per un’italiana), dall’altro si è scelto di voltare in fretta pagina con la convinzione che quest’amarezza europea possa regalare una grande opportunità in campionato. Da febbraio in poi l’Inter avrà una sola competizione, più la Coppa Italia, sulla quale concentrarsi: non disperderà energie fisiche e nervose a giro per l’Europa e, preparando un solo incontro a settimana, la dirigenza è convinta che Conte farà tantissimi punti”.

Zhang, “rimasto molto deluso dal risultato e dall’eliminazione”, ha inviato il suo messaggio, un appello all’unità.

«Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala e insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione. Dobbiamo continuare a farlo ora. Il nostro obiettivo non cambia: lottare e dare tutto per il bene dell’Inter. Insieme».

Per ora, dunque, nessuna sfiducia al tecnico. Il CorSport continua:

“Se le valutazioni cambieranno a giugno, quando Conte avrà un solo anno di contratto e magari Allegri sarà ancora libero, lo vedremo tra 6 mesi. Di certo nel 2021-22 la rosa sarà ringiovanita con la partenza di elementi che sono da più anni alla Pinetina e l’arrivo di gente “affamata” e leader”.

Ieri c’è stato anche un comunicato della Curva Nord. Anche qui nessuna condanna.

«L’eliminazione dalla Champions League brucia. Fa male, malissimo. Questo sia chiaro. Nuovamente l’Inter non è riuscita a raggiungere quello che il suo blasone imporrebbe d’ufficio. Ma non prendiamoci per il culo. Non era questo l’obiettivo. I conti facciamoli alla fine. Quindi consigliamo a tutti gli interisti di finirla con la triste consuetudine di inutili piagnistei. Concentriamoci piuttosto sulla reale dimensione di questa Inter. Pensiamo al campionato. Pensiamo positivo. Diamo fiducia alla squadra ed alla società. Questo è il nostro compito. Siamo tifosi, non siamo opinionisti. NOI SIAMO INCONDIZIONATO AMORE. Fine. Poi tireremo, giustamente, le somme. Avanti Interisti. Avanti Curva Nord».