Corsport: cessione Milik, l’unica strada è il prestito previo rinnovo

L’attaccante polacco non vuole restare fermo un anno e perdere l’Europeo, ma nessuno vuole spendere i 18 milioni chiesti da De Laurentiis per un calciatore in scadenza

Si è arrivati agli sgoccioli della questione Milik. L’attaccante polacco, estromesso dalle liste campionato e Champions del Napoli, rischia seriamente di restare fermo un anno e saltare così l’Europeo. Un’eventualità che sarebbe una tragedia e che Milik non vuole nemmeno prendere in considerazione e per questo sta studiando ogni possibilità per liberarsi, ma di strade purtroppo ce ne sono poche, come scrive il Corriere dello Sport. Non che il polacco non abbia estimatori, infatti i corteggiatori non gli mancano a partire dalla Fiorentina, il Newcastle, il West Ham, il Tottenham e anche Roma e Juve o l’Atletico Madri di cui si parla tanto in questi giorni. Ma nessuno ha intenzione di sborsare i 18 milioni pretesi da De Laurentiis per un calciatore che sarà svincolato a giungo. Milik però non può aspettare e restare in panchina l’intera stagione

l’unica strada per tornare in campo potrebbe essere il prestito previo rinnovo