Corriere Umbria: l’ammissione di Suarez, “a fine agosto siglai preliminare di contratto con la Juve”

Il calciatore rivela che intorno al 14 settembre ricevette una telefonata di Paratici che annullava il passaggio in bianconero

Nell’audizione di ieri alla Procura di Perugia (in videoconferenza), Luis Suarez ha ammesso di aver ricevuto in anticipo le domande di esame, di essere stato avvertito dalla Juve, due giorni prima della prova, che dell’acquisto non se ne faceva più niente, e anche, come scrive il Corriere dell’Umbria, di aver firmato, a fine agosto, un preliminare con il club bianconero. Il quotidiano scrive:

“Nel corso dell’ audizione, che si è svolta nell’aula degli Affreschi, nel palazzo della Corte d’Appello a Perugia, gli inquirenti gli hanno anche chiesto chiarimenti sulle fasi iniziali dei contatti con la Juventus e di quelli finali. Di questo è stato chiesto conto anche al manager, e legale di Suarez, anche lui ascoltato venerdì mattina. E, secondo quanto trapela, Suarez ha detto che già tra il 28-29 agosto era stato siglato un preliminare di contratto con la Juve per il suo passaggio al club bianconero. Quanto invece alla fine dei rapporti con la Juve, è emerso che attorno al 14 settembre lui e il suo entourage, avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici che gli diceva che non se ne sarebbe più fatto nulla del suo passaggio al club di Torino”.