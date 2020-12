Gazzetta: caso Suarez, nelle intercettazioni il piano della Juve di rimandare l’acquisto a gennaio

Agli atti una conversazione tra la professoressa Spina e il marito: «Mi ha detto che Paratici gli ha detto che per fare la cittadinanza ci vuole un mese. Gli ha proposto di aspettare sei mesi»

Due giorni prima del fatidico (e fasullo) esame di italiano a Perugia, la Juve aveva informato Luis Suarez che dell’acquisto non se ne sarebbe fatto più nulla. Ieri lo stesso calciatore lo avrebbe confermato agli inquirenti, ascoltato in video conferenza. La Gazzetta dello Sport riporta il contenuto di un’intercettazione sul tema. Si tratta di un dialogo intercorso il 15 settembre, due giorni prima dell’esame, tra la professoressa Spina, che avrebbe dovuto insegnare l’italiano al calciatore, e suo marito.

Spina, juventina, si dichiara «sotto shock» perché nell’ultima lezione impartita a Suarez il calciatore le ha fatto capire di essere destinato ad un’altra squadra e non alla Juve. La Spina svela in pratica il piano del club bianconero di portare Suarez in Italia a gennaio. La Gazzetta riporta le sue parole:

«Mi ha detto che Paratici lo ha chiamato stamattina e gli ha detto che per fare la cittadinanza ci vuole un mese. Che la Juventus si accorga oggi che per fare la cittadinanza ci vuole un mese, mi sembra poco credibile e quindi Paratici gli ha proposto di aspettare sei mesi e poi di rientrare in Champions tra sei mesi. Lui però vuole giocare la Champions perché ha 33 anni (…) e ha detto che forse cerca un’altra squadra».

Qualche giorno dopo arrivò l’Atletico Madrid a togliere tutti dall’impiccio.