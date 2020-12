Caso Suarez, si dimette la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia

Giuliana Grego Bolli ha ufficializzato la decisione con una lettera al ministro Manfredi: “E’ una decisione che ho preso con profondo rammarico e personale sofferenza”

Si è dimessa questa mattina la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli. Era stata sospesa per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio in conseguenza dell’indagine sull’esame falso di Luis Suarez. E’ accusata, con Simone Olivieri, direttore generale dell’Ateneo, di concorso in falso e rivelazione di segreto di ufficio.

La rettrice ha ufficializzato le sue dimissioni con due lettere, una rivolta al ministro dell’Istruzione, Gaetano Manfredi, l’altra ai dipendenti dell’Università. Al Ministro scrive:

“E’ una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre quaranta anni”.