A Sky dopo che Conte ha detto: “pensate prima di fare le domande”. Capello: «è troppo facile venire sorridenti quando si vince»

Capello a Conte: «Ci vuole più rispetto per i colleghi e i giornalisti».

A Sky il commento di Fabio Capello ad Antonio Conte che non ha risposto a Sky o si è rivolto in malo modo ad Anna Billò: «pensate prima di fare le domande».

«Stasera non abbiamo sentito spiegazioni, è troppo facile venire sorridenti quando si vince. Ci vuole rispetto per i giornalisti, per i colleghi, per tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio».

Del Piero ha detto: «In questi momenti è difficile parlare con Conte, lui vede tutto nero».

Per Paolo Condò si tratta di un fallimento: «È la terza eliminazione consecutiva ai gironi di Champions»