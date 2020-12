Balotelli bastano 4 minuti: gol all’esordio col Monza (VIDEO)

L’attaccante realizza una rete nei primi minuti di gioco della sfida con la Salernitana capolista. Assist di Carlos Augusto

A Mario Balotelli sono bastati 4 minuti per trovare subito il primo gol con la maglia del Monza. L’attaccante ha segnato alla Salernitana capolista, nella sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie B, su assist di Carlos Augusto.La partita è in corso. Al momento, siamo ancora nel primo tempo, il Monza è in vantaggio per 2-0 sulla Salernitana che è prima in classifica. Raddoppio di Barillà al 45esimo.