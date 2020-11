Ziliani: sul gol di Ronaldo, Morata è in fuorigioco attivo. Marelli: no, non impalla il tiro

Discussione sul primo gol della Juventus contro il Cagliari. Morata, in fuorigioco, fa un saltino per evitare il pallone

Il primo gol di Ronaldo contro il Cagliari era da annullare? Parrebbe proprio di sì. Ziliani lo scrive chiaro e tondo su Twitter. Lo ha scritto sin dal primo momento.

Guardando i video si vede #Morata in torsione per evitare di toccare il pallone calciato da CR7. Ma la cosa grave, oltre all’arbitro che non vede e al VAR che non lo richiama, sono le tv che non ne fanno mai cenno, nemmeno nel post partita, e i giornali che bellamente ignorano. https://t.co/FOPEmgEcSW — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 22, 2020

Nella foto LEGEND: il famoso gol regolare di CR7 in #JuveCagliari non annullato perchè #Morata in fuorigioco non disturba la visuale di Cragno che peraltro è già in tuffo anche se a prima vista non si direbbe mentre arbitro e VAR invece lo vedono benissimo. https://t.co/eH2pLqE2Ly — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 22, 2020

Il punto, come scrive Ziliani, è che il gol non è stato annullato perché Morata non disturberebbe la visuale di Cragno definito già in tuffo. Le immagini, però, negano che Cragno sia in tuffo.

Direttive UEFA: mai annullare una rete con giocatore fermo in posizione di fuorigioco se non impalla in partenza il tiro.

Sulla rete annullata al Cagliari la linea l’hanno tirata e mostrata. — Luca Marelli (@LucaMarelli72) November 22, 2020

Nella discussione interviene Marelli il quale sostiene che la direttiva Uefa dice altro: mai annullare una rete con giocatore fermo in posizione di fuorigioco se non impalla in partenza il tiro.