Vi scrivo da Bologna: il Napoli è invidiato in tutta Italia, godiamocelo di più

Era il primo dicembre del 2019. Un Bologna appena appena sufficiente sconfisse le macerie del Napoli post ammutinamento per 1 a 2. Partita in cui fu annullato il gol del pareggio al 90′ a Llorente dal Var per un paio di centimetri di fuorigioco. A Bologna, dove vivo da anni ormai, festeggiarono la vittoria con un gioco di luci sotto uno dei simboli della città: la Torre degli Asinelli.

Non l’avevano mai fatto nemmeno in occasioni ben più importanti per loro, tipo la salvezza oppure il ritorno in serie A. Ma per una vittoria al San Paolo, con una squadra che in quel periodo non era nemmeno l’ombra di se stessa, lo fecero.

Da queste parti, dove schiumano rabbia e invidia perché il Napoli è una squadra forte, celebravano così la semplice vittoria di una partita.