Tuttosport: l’Inter su Maksimovic, avviati contatti con l’agente

Il difensore avrebbe chiesto un contratto di 4 anni a 2,5 milioni a stagione. Cifre abbordabili per il monte ingaggi nerazzurro

L’Inter è a caccia di parametri zero sul mercato. E, secondo quanto scrive Tuttosport, guarda in casa Napoli, dove Milik, Maksimovic e Hysaj “non sono intenzionati a rinnovare il contratto in scadenza”. L’Inter sarebbe tiepida su Hysaj, mentre appare interessata agli altri due.

Su Maksimovic, il quotidiano sportivo scrive:

“L’Inter avrebbe già preso contatti con il suo agente, Fali Ramadani, le coordinate dell’affare che presenta cifre abbordabili per il monte ingaggi nerazzurro (il serbo chiede un contratto di 4 anni a 2,5 milioni a stagione). Anche in questo caso l’arrivo di Maksimovic sarebbe propedeutico per ammortizzare una cessione, quella di Skriniar, in nome di un gioco a incastri salva bilancio”.