Tuttosport: Inter su Milik per gennaio, si pensa a scambio con Eriksen o Nainggolan

Per i nerazzurri i 30 milioni fissati dal Napoli in estate per il polacco Roma sono troppi ma sperano di poter inserire nella trattativa una contropartita

Sul mercato di gennaio l’Inter andrà in cerca di una punta. Tuttosport indica i nomi caldi sul taccuino di Marotta: Giroud, Lampard e Gervinho, i soliti. Con l’aggiunta, però, di un altro obiettivo in fase di valutazione: Milik. Il polacco è ormai fuori rosa nel Napoli e non ha neppure trovato un accordo per il rinnovo con il club partenopeo. A gennaio cercherà di trovare un’altra collocazione.

“L’Inter ci sta pensando. Milik in un attacco a due potrebbe sposarsi alla perfezione sia con Lukaku che con Lautaro. In estate il Napoli aveva trovato un’intesa con la Roma sulla base di 30 milioni tra fisso e bonus, a gennaio il prezzo potrebbe calare e chissà che l’Inter non possa intavolare uno scambio. A Gattuuso, per esempio, piace da tempo Vecino, anche se l’acquisto di Bakayoko potrebbe aver chiuso gli spazi. Ma al Napoli potrebbe interessare anche un trequartista per il 4-2-3-1, visto che in quel ruolo finora il tecnico ha puntato forte solo su Mertens. Eriksen, che l’Inter cercherà di piazzare, o lo stesso Nainggolan, potrebbero essere due opzioni. Anche perché l’Inter per poter comprare, dovrà seguire lo stesso copione di settembre, ossia cedere prima di acquistare e i tre centrocampisti sopracitati sono oggi in cima alla lista delle uscite”.