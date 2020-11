Tuttosport: contro il Bologna Osimhen va in panchina, Gattuso torna al 4-3-3

In attacco Politano, Mertens e Insigne. Non è escluso l’impiego di Elmas a destra. Il nigeriano e Lozano troveranno spazio a gara in corso. A centrocampo Bakayoko con Zielisnki e Fabian

Secondo quanto scrive Tuttosport, contro il Bologna Gattuso sarebbe intenzionato a tornare al 4-3-3.

“Ieri a Castel Volturno si è tenuto il processo alla squadra, con la sentenza emessa dal giudice unico Gattuso: le gerarchie da oggi in poi saranno decise dal lavoro nel corso della settimana e di allenamento e pure il modulo di gioco tornerà ad essere in discussione. Sembra quasi certo che domani al Dall’Ara il Napoli possa tornare al 4-3-3 con il trio d’attacco Politano-Mertens-Insigne e non è escluso che possa addirittura essere inserito Elmas sulla destra. Poi a gara in corso e con le 5 sostituzioni disponibili, ci sarebbe spazio a sufficienza per Lozano, Politano e Osimhen. Con le avversarie che tolgono la profondità, per il Napoli sarebbe molto meglio inserire un centrocampista in più. Cioè, piazzare Bakayoko davanti alla difesa, con Zielinski e Fabian Ruiz ai suoi lati. Oppure Elmas, se lo spagnolo dovesse continuare ad essere quello disorientato e moscio degli ultimi tempi”.