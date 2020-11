SportMediaset: Milan, anche il vice di Pioli è positivo al Covid

Contagiato anche Marelli. E adesso è allarme, in casa Milan, su chi dirigerà la squadra in panchina contro il Napoli.

Non solo Pioli. Secondo quanto riporta SportMediaset, anche il suo vice, Marelli, è risultato positivo al Covid. E adesso è allarme, in casa Milan, su chi dirigerà la squadra in panchina contro il Napoli, nella prossima giornata di campionato.

+++MILAN, ANCHE IL VICE DI PIOLI E’ POSITIVO AL COVID: ALLARME PANCHINA PER NAPOLI+++#SportMediaset — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) November 17, 2020

Murelli, da quanto trapela, è risultato lievemente positivo a un primo test, poi, ieri, è stata confermata la positività con un secondo tampone. Murelli sta bene ed è in quarantena domiciliare.