Splendido gol di Mertens all’Inghilterra (VIDEO)

Direttamente su calcio di punizione. Il Belgio sta battendo 2-0 l’Inghilterra. Annullato invece il gol di Insigne alla Polonia

Splendido gol di Dries Mertens all’Inghilterra, direttamente su calcio di punizione. Al 40esimo minuto, il Belgio sta vincendo 2-0 sulla Nazionale inglese: gol di Tielemans e poi la perla di Mertens (che riproponiamo qui sotto).

In Italia-Polonia, invece, Insigne si è visto annullare il suo gol per un evidente fuorigioco Belotti che con la sua posizione ha ostacolato Szczesny. L’Italia è comunque in vantaggio grazie a un rigore calciato da Jorginho.