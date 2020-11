Con l’esonero di Cocu, è il più accreditato alla sostituzione. Dall’inizio della stagione è giocatore ma lavora anche con lo staff tecnico

Rooney potrebbe diventare l’allenatore del Derby County. 183 gol con la maglia del Manchester United, 53 con quella della Nazionale inglese. Da gennaio del 2020, Wayne Rooney è un tesserato del Derby County che milita in Championship la serie B inglese. E adesso, dopo l’esonero dell’olandese Cocu, Rooney potrebbe prenderne il posto in panchina. Il Derby County ha cominciato malissimo la stagione. È ultimo in classifica con 6 punti in 11 partite. Cocu era arrivato al Derby lo scorso anno dopo l’esperienza di Lampard. Con l’olandese in panchina, il club ha totalizzato 18 vittorie, 16 pareggi e 23 sconfitte, con 67 gol segnati e 80 subiti.

Dall’inizio della stagione, Rooney ha continuato a giocare ma ha mosso anche i primi passi nello staff tecnico del club. Infatti ha ringraziato Cocu dopo l’addio.

«Mi dispiace che Phillip e il suo staff abbiano lasciato il club e voglio ringraziarlo personalmente per tutto l’aiuto e l’incoraggiamento che mi ha fornito. La cosa più importante, adesso, è dare stabilità al club e risalire in classifica. Mi è stato chiesto di preparare la squadra per la partita di sabato prossimo contro il Bristol City.