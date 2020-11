Repubblica: il Manchester United punta Mancini, la Figc accelera per il rinnovo del ct

Il ct è stuzzicato dall’idea di tornare in un club, ma non gli dispiacerebbe proseguire l’esperienza con la Nazionale

La Figc accelera per favorire il rinnovo di Roberto Mancini con l’Italia. Sa che sul tecnico ci sono anche altre big europee e non vorrebbe lasciarselo sfuggire in vista del Mondiale. In cima alla lista, scrive Repubblica, c’è il Manchester United.

“Non è un caso che il mercato di Mancini si sia allargato: dopo i sondaggi dell’estate scorsa della Juventus (poi non se ne fece nulla), tocca adesso alla Premier League, in testa il Manchester United, suo avversario nel derby ai tempi del titolo con il City”.

A breve Gravina dovrebbe intavolare il dialogo con il ct per il prolungamento.

“L’attuale vertice federale è pronto ad accelerare: anche se le elezioni per la presidenza della Figc sono fissate per metà marzo e non è possibile qualsiasi accordo prima che il duello al voto tra Gravina e il rivale Cosimo Sibilia abbia un vincitore, l’idillio in corso è ideale per avviare la pratica”.

Gravina ha aperto a un progetto che vada oltre il Mondiale e questo ha colpito il cittì, scrive il quotidiano.

“Il ct non fa finta di niente: la trattativa è di fatto già sbloccata e di sicuro a lui, pur stuzzicato dall’idea di tornare in un club, non dispiacerebbe proseguire un’esperienza che sta diventando anche un ambizioso prototipo tattico mondiale”.