Pirlo: “Chiellini recuperato, Dybala è un giocatore importante”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in vista dell’impegno di domani contro il Ferencvaros.

Stiamo cercando di migliorare il nostro progetto di gioco partita dopo partita. Serve una prestazione pesante da questo punto di vista, perché ci darebbe maggiore forza per cercare di vincere. Chiellini ha recuperato e sarà a disposizione domani sera.

Centrocampo? L’atteggiamento deve essere sempre lo stesso, chiunque scenda in campo. L’importante è tenere la posizione, il modello di gioco resta lo stesso. Con lo Spezia c’era Arthur più baso, ma l’impostazione è uguale.

Dybala sta bene, ci ho parlato stamattina per sapere come sta. Ha bisogno di lavorare, mantenendo alto il livello fisico: è un giocatore importante che tornerà utile da qui alla fine del campionato. Potrebbe riposare in vista di domenica, ma deve essere pronto come tutti gli altri. Finalmente cominciamo ad essere in tanti, quindi c’è spazio per i recuperi.