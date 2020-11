Mattino: De Laurentiis vuole anticipare i tempi del ricorso al Coni

Il presidente ha chiesto di non aspettare l’ultimo giorno utile per depositare il reclamo, come fatto con la Corte Sportiva, in modo da accelerare i tempi del dibattimento

Nonostante la sentenza della Corte Sportiva di Appello su Juventus-Napoli abbia confermato quella del Giudice Sportivo, il presidente del Napoli non ha alcuna intenzione di arrendersi. Andrà avanti nella battaglia. Il Mattino scrive:

“Da ieri mattina De Laurentiis è già al lavoro con l’ad Chiavelli. È ancora nero, per il provvedimento. Studia una strategia diversa da portare davanti ai giudici della Cassazione dello sport, ovvero il Collegio

di garanzia del Coni. Per prima cosa, nel corso del primo briefing post-sentenza, De Laurentiis ha chiesto di non attendere l’ultimo giorno, come invece è stato fatto con la Corte sportiva, per impugnare il provvedimento”.