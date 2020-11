Le autorità sanitarie di Lucerna pongono il veto: annullata Svizzera-Ucraina

La sfida di Nations League si sarebbe dovuta giocare stasera ma il Dipartimento della salute di Lucerna si è opposto. Attesa la decisione dell’UEFA

I recenti casi di coronavirus sorti nella nazionale ucraina hanno convinto il Dipartimento della salute del Cantone di Lucerna a non dare il permesso per disputare la partita di Nations League tra Svizzera e Ucraina.

La gara era in programma per stasera e – come si legge nel comunicato della federcalcio ucraina – “l’UEFA e le due federazioni erano pronte per la partita ma il veto posto dalle autorità locali cancella tutte le speranze delle organizzazioni di disputare la partita. La decisione sul futuro della partita verrà presa dall’UEFA“.