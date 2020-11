Le Asl bloccano le convocazioni in Nazionale per Genoa, Roma, Fiorentina, Lazio, Sassuolo

Chissà se anche adesso interverrà il giudice sportivo. Le squadre sono in bolla e i calciatori non possono allontanarsi

Le Asl bloccano le convocazioni in Nazionale. Le Asl tornano prepotentemente nel calcio italiano. Stavolta fermano le convocazioni in Nazionale dei giocatori di Genoa, Roma, Fiorentina, Lazio, Sassuolo. Ci sarebbe anche l’Inter, Marotta ha detto che ancora non sono stati informati.

Le ASL regionali di riferimento hanno bloccato la partenza dei calciatori di queste squadre. Sia della Nazionale italiana sia delle altre, ovviamente.

Il motivo è che Genoa, Roma, Fiorentina, Lazio, Sassuolo Inter sono in bolla per le positività di alcuni giocatori.

Ovviamente, checché ne dica il giudice sportivo ed eventualmente la Corte d’appello federale, fanno fede le Asl. I calciatori sono stati fermati e risponderanno alle convocazioni solo in accordo con le autorità sanitarie competenti.