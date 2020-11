L’agente di Insigne: “Se avesse giocato in un’altra squadra gli avrebbero perdonato qualcosa in  più”

“La sentenza su Juve-Napoli? Sono schifato da quello che sta accadendo. Non si capisce chi comanda, cosa comanda e dove metter bocca”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ha parlato della sentenza su Juve-Napoli.

“La sentenza su Juve-Napoli? Queste sono questioni politiche, sinceramente sono schifato da quello che sta accadendo. Non si capisce chi comanda, cosa comanda e dove metter bocca. L’Italia deve fare qualcosa: capisco che non può pensare al calcio, ma dovrebbe dare mandato qualcuno di farlo. La Asl di Firenze può bloccare, altre possono farlo mandando i giocatori in giro per il mondo e la Asl di Napoli non poteva bloccare i giocatori del Napoli”.

Su Insigne e la Nazionale.

“Giocherà con la Polonia? Deciderà Mancini. Insigne non ha bisogno di paragoni, è un campione e basta. A Lorenzo, per fortuna, non frega nulla. Baggio ha sbagliato un rigore decisivo a Usa ’94 ed è il più grande talento che abbiamo avuto: credo che l’intelligenza sia pensare alle cose belle che questi grandi campioni fanno, non a quello che sbagliano. Se Insigne avesse giocato con un’altra squadra, forse, gli avrebbero perdonato qualcosa in più“.