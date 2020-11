Inter, Brozovic positivo al Covid, paga il conto del caso Vida

Il comunicato della Federcalcio croata: «Due positivi: il calciatore Marcelo Brozovic e un membro dello staff, che probabilmente sarà vittima di una “vecchia infezione”».

A pagare il conto del caso Vida, almeno per il momento, è soltanto Marcelo Brozovic. L’interista è risultato positivo ai test, mentre i turchi (avversari della Croazia in Nazionale) sono invece risultati tutti negativi. Lo scrive il Corriere dello Sport, che riporta la nota della Federcalcio croata.

«I risultati dei nuovi tamponi hanno mostrato due positivi: il calciatore Marcelo Brozovic e un membro dello staff, che probabilmente sarà vittima di una “vecchia infezione” (positività prolungata). Entrambi sono stati immediatamente isolati».

Il quotidiano sportivo ricorda anche il comunicato dai toni risentiti che la Federcalcio della Croazia aveva emesso giovedì, allo scoppiare del caso Vida.

«Vale anche la pena ricordare che il rischio di trasmissione del virus durante una partita sia minimo, se non inesistente, dato che nessun caso di trasmissione del virus durante una gara è stato registrato in più di 600 incontri giocati in competizioni Uefa».

Non c’era niente di cui allarmarsi, insomma, nonostante Vida fosse risultato positivo dopo aver giocato 45 minuti con i compagni. Eppure Brozovic ne è emerso contagiato.