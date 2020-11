Immobile, Leiva e Strakosha out con la Juve. Bianconeri senza Chiellini

I tre giocatori hanno lasciato Formello prima dell’allenamento con la squadra, quindi non saranno a disposizione di Inzaghi per la gara di domani

Nuovo capitolo del caso riguardante tre giocatori della Lazio, Immobile, Leiva e Strakosha. Dopo l’ottimismo pronunciato da Inzaghi in conferenza stampa, pare che invece non saranno della partita con la Juventus. I calciatori infatti hanno lasciato il centro sportivo di Formello prima che la squadra scendesse in campo per l’allenamento.

Non è ancora arrivata la comunicazione ufficiale da parte del club, ma il fatto che anche oggi Immobile, Leiva e Strakosha non si allenino rende impossibile il loro impiego per domani.

Nella Juve invece oltre all’assenza già annunciata di Ramsey, mancherà anche Chiellini per “un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni” come si legge nel comunicato ufficiale.