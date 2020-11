Coppa Italia, il Brescia rinuncia alla trasferta, Empoli prossimo avversario del Napoli

I nuovi positivi riscontrati in squadra impediscono la partita. L’Empoli vincerà a tavolino 3-0 qualificandosi agli ottavi di finale

Il Brescia rinuncia alla trasferta ad Empoli per la gara valida per il quarto turno della Coppa Italia. Il motivo sono le positività riscontrate tra i calciatori all’ultimo giro di tamponi. Di conseguenza, l’Empoli vincerà la gara 3-0 a tavolino, qualificandosi per gli ottavi di finale, dove incontrerà il Napoli.

Questa la nota del club lombardo:

“Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta di Coppa Italia al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all’interno del Gruppo Squadra che potrebbe compromettere la continuazione del Campionato di Serie B. Questa mattina sono ripresi gli allenamenti in forma individuale per i tesserati risultati negativi al tampone”.