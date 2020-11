Calciomercato.it: la Juve propone lo scambio Milik-Bernardeschi

Per Milik potrebbe esserci anche la pista Roma, se il club di De Laurentiis deciderà di abbassare le pretese rispetto agli oltre 20 milioni per i quali si negoziò in estate

Non è ancora chiuso il tormentone Milik. Dopo che quest’estate l’attaccante polacco ha rifiutato la corte di Fiorentina e Roma abbagliato dalla possibilità Juve, rimanendo di fatto separato in casa Napoli, si prospettano nuove trattative per il mercato di gennaio.

la Juve non avrebbe desistito e anzi sarebbe pronta a proporre uno scambio con Bernardeschi Secondo quanto riporta infatti calciomercato.it

L’affare, ovviamente, sarebbe impostato in modo da generare un’importante plusvalenza per entrambe le parti, ma i partenopei nicchiano. Sulla fascia destra, infatti, stanno facendo bene sia Lozano che Politano, e al momento appare difficile inserire anche il bianconero, il cui ingaggio, tra l’altro, sarebbe tra i più alti della rosa (4 milioni netti).

Per Milik però potrebbe esserci anche la pista Roma, se il club di De Laurentiis deciderà di abbassare le pretese rispetto agli oltre 20 milioni per i quali si negoziò in estate