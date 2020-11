Ag. Insigne: “Lorenzo è stato messo troppo in discussione a Napoli”

Vincenzo Pisacane a Radio Sportiva: “Ci mette il cuore, è un giocatore e un tifoso napoletano. La 10 resta di Maradona, ma per la Nazionale è perfetta”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva.

È da un po’ che è tornato ai suoli livelli, far bene in Nazionale è il sogno di tutti i giocatori e anche il suo. È stato messo troppe volte in discussione a Napoli, ogni volta che qualcosa andava male si dava la colpa a lui. Troppo spesso non si è apprezzato che ci mette il cuore: se il Napoli perde, per lui lo fa due volte, da giocatore e da tifoso. Credo che sia l’unica bandiera rimasta in Italia.

La 10? A Napoli è intoccabile, spero rimanga a vita di Maradona. Lorenzo è Lorenzo, deve pensare a fare l’Insigne col numero 24, penso che sarà a vita il suo numero. In Nazionale è perfetto ed è un orgoglio, ma col Napoli resta il 24 perché è un numero di famiglia.