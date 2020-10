Ufficiale: Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus

Alle 17:47 depositato il contratto in Lega. Operazione complessivamente da 50 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto

Quando mancano due ore alla fine del calciomercato, la Juventus ha piazzato il grande colpo: Federico Chiesa è un nuovo giocatore bianconero. Il trasferimento è ufficiale dalla 17:47, orario in cui risulta depositato il contratto del giocatore in Lega.

L’operazione è un prestito biennale (2 milioni per il primo anno, 8 per il secondo) con obbligo di riscatto al verificarsi di una delle condizioni (la Juve chiuda nel biennio tra le prime quattro, Chiesa faccia registrare 10 gol e 10 assist, Chiesa giochi almeno il 60% delle partite per almeno 30 minuti) fissato a 40 milioni.