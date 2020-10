Speranza convoca d’urgenza il Cts: verso la chiusura totale degli stadi (anche ai mille)

Altro che riapertura. Sconfessato il ct della Nazionale Mancini che a questo punto dovrebbe dimettersi. La situazione è grave.

L’aumento importante del numero di contagi giornaliero preoccupa seriamente l’Italia.

In queste ore il ministro della Salute Roberto Speranza ha convocato una riunione urgente del Comitato tecnico-scientifico.

Tra i temi in agenda c’è anche il calcio: in caso ulteriore impennata dei contagi, sarà stabilità la chiusura completa degli stadi. Chiusura anche per i mille raccomandati scelti dagli sponsor.

Non è più tempo di scherzare e la politica non può aspettare che il calcio prenda atto della realtà. Altro che stadi aperti, come irresponsabilmente chiesto dal ct della Nazionale Roberto Mancini. Si stanno ahinoi riaprendo solo le terapie intensive.

Mancini è stato anche pubblicamente zittito da Gravina. In un sussulto di dignità, il ct Mancini dovrebbe dimettersi.

I temi di discussione saranno l’impennata dei casi dell’ultima settimana e la capacità del sistema di testare i casi.