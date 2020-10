Sky: «Se non a vincerla, il Napoli può ambire alla finale di Europa League»

Gattuso ha scelto di fare poco turn-over la prima gara contro gli olandesi dell’Az ma di schierare la formazione tipo per puntare subito a vincere

Nel salotto di Sky nel pre partita di Napoli-Az si commenta le scelte di Gattuso per la gara di Europa League che ha deciso di far scendere in campo la formazione tipo senza troppo turn-over.

Dal San Paolo Massimo Ugolini ha commentato

«Gattuso si è subito concentrato sulla competizione Europea e vuole provare a vincerla perché ha una rosa per farlo e l’esperienza internazionale oramai collaudata e anche l’impressione che il mercato fatto in estate abbia messo a disposizione tante forse spendibili. Se non a vincerla il Napoli può ambire quanto meno alla finale»

Per Trevisani, il Napoli è decisamente la favorita

«Secondo me il Napoli è la favorita in senso assoluto in questa Europa League, non è solo la più forte tra le italiane. Detto ciò, c’è da dire che bisognerà vedere anche quelle che saranno le squadre che scenderanno dalla Champions League dopo i gironi»