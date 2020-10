Sky: Juve-Napoli, il Napoli sta preparando un comunicato da inviare alla Lega Serie A

Nuovo giro di tamponi previsto per lunedì. Nelle prossime ore i giocatori del Napoli resteranno a casa per evitare il rischio di contagio.

In diretta su Sky Sport, Massimo Ugolini ha fornito alcuni aggiornamenti sulla questione del divieto da parte dell’Asl Napoli 1 al Napoli di partire per Torino.

“La squadra era pronta per partire per Torino, poi lo stop dell’Asl che ha ritenuto troppo alti i rischi che si potesse replicare il cluster del Genoa. I giocatori non sono saliti sul pullman ma sulle loro automobili per tornare a casa. Molto probabilmente il nuovo tampone sarà fatto lunedì e nelle prossime ore i giocatori del Napoli resteranno a casa per evitare il rischio di contagio. Il Napoli sta preparando il comunicato da trasmettere alla Lega Serie A perché il regolamento prevederebbe la sconfitta a tavolino della squadra”.

Ugolini ha parlato anche della particolare situazione di Milik, partito per l’impegno con la Nazionale.

“Milik, intanto è partito per la Polonia, anche questo aspetto andrà approfondito. Se l’Asl dice che i giocatori del Napoli non devono allontanarsi dalla regione, il discorso vale non solo per Torino ma anche per le altre città e per il resto d’Europa”.