Serie A, Juve-Napoli ancora non omologata: “È sub iudice”

Il comunicato della Lega sul giudice sportivo rende noto che non è stata ancora presa una decisione sulla sfida che non si è giocata a Torino

La Lega Serie A ha diffuso il comunicato contenente le decisioni del giudice sportivo, in cui si legge come la partita tra Juventus e Napoli non sia stata ancora omologata. “Sub iudice” si legge al posto del punteggio, segno dunque che la decisione non è stata ancora presa.

Tra le altre decisioni, una giornata di squalifica e 10 mila euro di multa a Immobile e Sensi, entrambi espulsi durante Lazio-Inter.