Sconcerti: “Il Covid non è un’influenza. Cosa sarà di tutti noi con dirigenti così?”

Nella sua rubrica quotidiana su Calciomercato.com, Mario Sconcerti commenta la nuova regola della Lega Serie A in merito ai positivi nelle squadre di calcio. Il famoso bonus di cui abbiamo scritto ieri.

Dopo aver ricapitolato la regola, Sconcerti scrive:

“Solo che il Covid non è l’influenza, non passa in una settimana. Che sarà del Genoa alla partita successiva? Che sarà di tutti noi con dirigenti così? Non potremmo ammalarci con più serietà?“