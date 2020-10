Repubblica: una Juve piccola piccola ha cercato di resistere ad un Barcellona di altro livello

Il commento di Emanuele Gamba. Gli uomini di Pirlo hanno subito una lezione quasi umiliante. Non hanno fatto uno straccio di tiro in porta, e nemmeno dato l’idea di poterne fare.

“ Gli uomini di Pirlo hanno subito una lezione quasi umiliante , è stata solamente la squadra piccola che cerca di resistere a un avversario d’altro livello, il quale ha vinto facile per non aver l’arroganza di vincere largo”.

Non bastano i tre gol annullati a Morata per giustificare quanto accaduto all’Allianz.

“ Il Barcellona in certi momenti l’ha presa come uno scherzo , da quanto gli è apparso facile gigioneggiare nei pressi dell’area della Juve e decidere di volta in volta se deliziare, esagerando, o se provare a colpire, sbagliando”.

Il Barcellona, continua Gamba,

“ha fatto più o meno quello che ha voluto, senza sforzo apparente né quando arrivava in area palleggiando né quando fermava la Juve prima ancora che alla Juve venisse l’idea di ripartire (lo ha fatto solo coi lanci lunghi), e se non fosse stato per quel rifiuto quasi schifiltoso di puntare alla porta senza troppe cerimonie, il risultato sarebbe di una crudezza impietosa per i bianconeri”.