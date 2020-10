Repubblica: Palestre a rischio chiusura. Il Cts non ha mai approvato il protocollo

Il protocollo redatto per la riapertura di maggio era stato rimandato indietro dal comitato tecnico scientifico con osservazioni a cui non è mai stato dato alcun seguito.

È scontro sulla possibile chiusura di palestre e centri sportivi paventata domenica dal Premier Conte. Dopo l’annuncio, spiega Repubblica, i social del ministero dello Sport sono stati inondati di segnalazioni che testimoniano l’osservanza delle linee guida

Senza sapere, però, che quel protocollo, redatto dal ministero dello Sport, non è mai stato validato dal Comitato tecnico scientifico. Che, anzi, il 18 maggio lo aveva rispedito indietro con osservazioni (distanziamento troppo ridotto in spazi chiusi con impianti di aerazione quasi sempre inadeguati) cui non è mai stato dato alcun seguito.

Spadafora è già al lavoro co una serie di incontri per arrivare ad una possibile revisione delle linee guida, ma non è allo studio alcun nuovo protocollo