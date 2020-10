Repubblica: Juve-Napoli, il ricorso in appello sarà discusso a metà novembre

Probabilmente l’11 o il 18, visto che la Corte d’Appello Federale si riunisce in genere di mercoledì. Il 4 è già in calendario la discussione del ricorso presentato dalla Roma

“Se ne riparlerà a metà novembre, nella migliore delle ipotesi: l’11 o il 18 del mese prossimo, visto che di solito la Corte d’Appello Federale si riunisce di mercoledì. Ma il 4 è già in calendario la discussione del ricorso presentato dalla Roma per lo 0-3 a tavolino subito contro il Verona, nella prima giornata della Serie A. Dovrà quindi mettersi in coda il Napoli”.

Il club di De Laurentiis martedì scorso ha depositato il suo reclamo al tribunale della Figc.

I bianconeri non si sono costituiti, di conseguenza nel giudizio mancherà la controparte.

La società partenopea tenterà di ribaltare la sentenza del giudice sportivo che ha sentenziato il 3-0 a tavolino per i bianconeri.