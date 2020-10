La riduzione degli stipendi spacca lo spogliatoio del Barcellona

Bartomeu sta avvelenando i pozzi: i salari vanno ridotti del 25%, i giocatori non ci stanno. Ma in quattro hanno già rinnovato. Tra loro Piqué e Ter Stegen

Gli stipendi. Ora lo spogliatoio del Barcellona si sta spaccando sugli stipendi. Non c’è pace, per i blaugrana.

Causa crisi il budget stipendi per quest’anno è stato ridotto del 25%, il che rende necessario fare altrettanto con i salari della prima squadra. Il piano era il seguente, scrive Marca: ridurre lo stipendio dei giocatori nei prossimi anni e per poi aumentarlo nelle ultime stagioni di contratto. Un’eredità avvelenata lasciata Bartomeu al prossimo presidente. Una misura che di fatto ha già spaccato la squadra.

La maggior parte dei giocatori, compresi i quattro capitani, ha firmato una lettera in cui si rifiutava di negoziare un taglio di stipendio con questo consiglio. Ma poi quando si è arrivati al momento critico, alcuni lo hanno fatto. Ter Stegen e De Jong hanno seguito la loro strada fin dall’inizio. Hanno negoziato il rinnovo con il club e non hanno nemmeno firmato la lettera con il resto dei compagni.

Nel caso del portiere tedesco è vero che discuteva da mesi del rinnovo, ma è strana invece la decisione di De Jong, arrivato al Barcellona la scorsa stagione. Ora ha sei anni di contratto.

E poi, scrive ancora Marca, è strano il comportamento di Gerard Piqué che pure aveva firmato la lettera: nei giorni scorsi ha negoziato il rinnovo fino al 2024 e raggiunto un accordo con il club annunciato dopo la partita contro il Ferencvaros. Il quarto a trovare un’intesa è stato Lenglet.

In teoria oggi il club inizierà a negoziare la riduzione salariale con tutti i lavoratori del club. E anche un giocatore dovrebbe sedere al tavolo delle trattative. I calciatori però hanno già annunciato che non saranno presenti.

Bartomeu ha utilizzato la vecchia tattica divide et impera e, per ora la farà franca. Resta da vedere come questo influenzi i risultati in campo. Le crepe rischiano di creare un fossato.