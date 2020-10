La Juventus accumula punti salvezza (1-1 col Verona). Allegri mette lo spazzolino in valigia

Dopo il Crotone, la squadra non batte nemmeno i gialloblù. Senza la vittoria a tavolino, avrebbero sei punti come il Benevento. Pirlo è così blindato?

Vinovo, hanno un problema. La Juventus non riesce più a vincere in campionato. Non è riuscita a battere il Crotone e stasera non è riuscita a superare, in casa, il Verona. Non può bastare l’alibi dell’assenza di Cristiano Ronaldo. I bianconeri – stasera in rosa – sono alla ricerca della propria identità e al momento non conoscono nemmeno i propri nomi e cognomi.

Devono ringraziare Kulusevski se sono riusciti a evitare la sconfitta dopo che i gialloblù di Juric nella ripresa sono andati in vantaggio. Sì la Juventus ha colpito due traverse: una con Cuadrado e una con Dybala. Ma la squadra non bene cosa fare e continua ad accumulare punti di ritardo in classifica. La Juventus ha 9 punti in classifica, ma tre sono a tavolino. Insomma, se la Corte d’Appello dovesse far ripetere Juve-Napoli, i bianconeri sarebbero a soli sei punti in classifica. Come il Benevento. Una buona media per una salvezza sicura. Fin qui, sul campo la Juventus ha battuto soltanto la Sampdoria. Poi pareggi contro Roma (sconfitta evitata per un pelo), Crotone, Verona.

Al momento, nessuno ha osato mettere in discussione Pirlo. Probabilmente, però, nelle segrete stanze qualcuno comincia a porsi il problema. Torino è una destinazione che non dispiacerebbe ad Ambra Angiolini. Chissà che Allegri non ritrovi la via di casa. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio…