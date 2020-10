Il Liverpool è un piccolo focolaio: con Shaqiri i positivi in una settimana sono tre

Xherdan Shaqiri è il terzo giocatore del Liverpool in una settimana a risultare positivo al coronavirus.

Il centrocampista era andato in Svizzera per un’amichevole contro la Croazia e per le partite della Nations League contro Spagna e Germania, ma ora si è autoisolato. Lo ha annunciato la Federcalcio svizzera.

Il neo acquisto Thiago Alcantara e l’attaccante Sadio Mane sono gli altri due positivi della squadra di Klopp.

Il Liverpool ha adottato misure molto rigorose per proteggere i propri giocatori negli ultimi due mesi e i test continuano, ma il numero di casi è in aumento nel Merseyside, scrive il Telegraph.

Dei tre per ora l’unico a mostrare sintomi è Mane.

La Federazione svizzera scrive che “le rigide misure di protezione e i requisiti della UEFA per le nazionali in conformità con il protocollo UEFA sono stati rigorosamente rispettati sin dall’inizio. Sulla base di ciò, sono attualmente in corso chiarimenti con le autorità sanitarie locali su come procedere”.