Gattuso: «Il covid li ha compattati. Forse abbiamo preso troppi complimenti»

A Sky: «Rifarei tutto perché la prestazione della squadra mi è piaciuta. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo il non felice esordio in Europa League della sua formazione sconfitta per 1-0 dall’Az

Il primo ostacolo in Europa League, superiorità, ma l’errore

«L’errore è che non dovevamo perdere. Possesso palla sterile, nel primo tempo qualcosa l’abbiamo fatto, nel secondo tempo troppa palla sui piedi. Potevamo starci una giornata e non facevamo gol. Non si possono perdere queste partite on mezzo tiro in porta subito»

È una questione anche di mentalità?

«Ogni partita è una storia a sé, quando vinci e quando perdi. In questo momento abbiamo complicato il cammino, abbiamo altre 5 partite, ma non possiamo sbagliare più. Qualcosa a livello di motivazione viene sempre fuori per le squadre avversarie quando sei in difficoltà come l’Az per il covid, non aveva mai giocato così, oggi hanno fatto una grande partita con tanta voglia di saper soffrire»

Il covid pesa?

«Pesa, però ti fa dare qualcosa in più perché nei momenti di difficoltà l’essere umano cerca sempre di rimediare. Noi abbiamo dominato, ma potevamo fare meglio»

Fa rabbia il gol preso, meglio restare 0-0?

«Anche se giochi abbiamo concesso solo un tiro più quello del gol, non c’è mai stata la sensazione che potevamo prendere gol. Purtroppo ci sono in Europa questi tipi di partite, è un’altra competizione. Forse abbiamo preso troppi complimenti, ma oggi posso rimproverare poco alla squadra»

Troppa stanchezza?

«Rifarei tutto perché la prestazione della squadra mi è piaciuta. Non credo sia questione di stanchezza, ma perché se dopo un po’ non riesci a segnare può capitare»