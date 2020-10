Di Marzio (Sky): “Koulibaly e il City sono stati abbastanza vicini”

L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio è intervento ai microfoni di radi Marte per un commento sul mercato del Napoli

Un voto al mercato del Napoli?

“Direi 8, Osimhen è stato un super affare, si è rinnovato Mertens, si è trattenuto Koulibaly, ha preso Bakayoko in pochi giorni e ha rivalutato Lozano. Petagna garantisce una soluzione in più avanti. In caso di cessione di Milik e Llorente poteva anche essere più alto. La Roma sul polacco ha cambiato le condizioni e il Napoli può farci poco, vedremo a gennaio se ci sarà cessione”