Chapeau alla trasparenza del Napoli: subito il nome di Zielinski positivo, senza misteri

A differenza del bizantino mondo del calcio, il club dimostra di sapere che viviamo nel 2020 e fa subito il nome, sa che è la notizia più attesa in Serie A

È una comunicazione di rottura quella del Calcio Napoli. Che in qualche modo riflette il carattere del suo presidente, potrebbe dire qualcuno. L’ultimo esempio ce lo ha fornito pochi minuti fa, quando proprio noi del Napolista abbiamo dato la notizia del primo calciatore azzurro positivo al coronavirus.

È stato il Napoli, con un tweet ufficiale, a fermare il tam tam che ovviamente era partito. È stato il Napoli, con un tweet, a ufficializzare il nome di Zielinski. Secondo noi, è questo il modo corretto di fare comunicazione. Per certi versi l’unico possibile nel 2020. Ma non tutti ne sono consapevoli. Nel mondo del calcio poi, i bizantinismi sono all’ordine del giorno.

Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 2, 2020

Rispettiamo il Genoa e la loro decisione di fornire i nomi dei positivi dopo più di un giorno dalla notizia. Privacy, si è detto. Non tutti saranno d’accordo ma non sempre la privacy – per quel che ci riguarda – può essere un intralcio all’informazione. Tutto il calcio italiano era ed è col pensiero ai tamponi di Napoli. Perché dall’esito dei tamponi – domani la terza tornata – dipende non solo lo svolgimento di Juventus-Napoli ma in parte anche la giornata di campionato. Il Napoli lo ha capito. È una notizia da divulgare al più presto, non da tenere nascosta.

Il Napoli si è comportato così già in occasione della positività del presidente De Laurentiis. Anche in quel caso, dopo la notizia del Napolista, passò meno di un’ora prima dell’ufficializzazione. Poi altri ci ricamarono su, in modi a dir poco sconvenienti, ma questo è un altro discorso.