Zenga: «Il giocatore rivelazione del campionato? Se guardi i gol estivi dici Osimhen, ma è presto»

Alla Gazzetta: «Il Napoli potrà lottare per i primi posti. Pirlo? Chi se ne frega se non ha mai allenato: inizierà. Conte dovrebbe smussare un po’ i suoi toni»

La Gazzetta dello Sport intervista Walter Zenga. Parla della scelta della Juventus di prendere Andrea Pirlo per la panchina bianconera.

«Sicuramente non sono stato uno di quelli che ha detto: “Ah, che scandalo, allena subito la Juve”. Chi se ne frega se non ha mai allenato: inizierà. Avrà chi lo aiuterà in campo, una società che lo sosterrà, la capacità intellettuale di saper gestire le situazioni. Mi sarebbe piaciuto fare la stessa cosa all’Inter, ma non è successo…».

Sull’Inter:

«Conte è rimasto, la stagione scorsa è finita in un certo modo, si sta facendo un certo tipo di mercato: l’Inter deve giocare per vincere lo scudetto».

Zenga dichiara di non aver mai dubitato che Conte rimanesse in nerazzurro.

«Mai: le esternazioni di Antonio sono sempre mirate, ma in positivo. Mi sento di dire solo una cosa: dovrebbe smussare un po’ i suoi toni. Il popolo interista le segue, c’è grande entusiasmo: è sulla strada giusta per vincere. Anche se ripartire senza i propri tifosi per l’Inter sarà un handicap anche più che per gli altri».

L’ex portiere parla anche del Napoli. Gli viene chiesto quale sia, secondo lui, il giocatore rivelazione del

campionato. Risponde senza esitazione: Osimhen.

«Se guardi i gol estivi dici Osimhen, ma è presto: non per dire che il Napoli potrà lottare per i primi posti».