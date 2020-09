Valdano: Solo una cosa è peggio dell’addio di Messi al Barcellona, la sua permanenza adesso

Solo una cosa può essere peggio della partenza di Messi, ed è che Messi rimanga in queste condizioni

Questo il commento di Jorge Valdano su El Pais di oggi riferito alla vicenda che ha visto protagonista la Pulce e il Barcellona.

Vedere la più grande leggenda del club fuggire dopo un idillio di 20 anni sarebbe stata una condanna storica per il Barca, oltre che una tristezza per il sistema di lealtà che rende il calcio un fenomeno sentimentale.

Dopo gli asti, le liti e il burofax, c’era una soluzione intermedia che avrebbe potuto salvare la reputazione di Messi e quella di Bartomeu? Purtroppo no, secondo Valdano, perché il lato emotivo della questione ha valicato quello razionale e il fatto che Messi abbia deciso di restare alla fine non cambierà le cose, né risolverà i problemi calcistici, la sfiducia personale e il desiderio di lasciare implicito nel burofax.

Il primo pareggio farà saltare tutte le cuciture di un affare forzato. Barca continuerà a perdere tempo e Messi, il fascino della sua lunga carriera perché, nella sconfitta, il burofax sarà per Leo come la foto dell’elefante per il re emerito.