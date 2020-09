“Solo dei pazzi fischierebbero rigori così”. La Premier scopre la follia del fallo di mano involontario

Da Dier a Havertz, il “drammatico” weekend della Var inglese scatena il dibattito sui media. “Ormai si scambiano le regole per la giustizia. Questo è il peggiore dei mondi possibili”

In Inghilterra quella cosa obbrobriosa che è il fallo di mani involontario in area che si trasforma in rigore grazie alla Var inappuntabile si chiama “handball”. La Serie A è un paio di anni che ci fa i conti: rigori incredibili, attaccanti che tirano al corpo dei difensori cercando di colpirne le braccia, consci che la “giustizia” farà il suo corso ineluttabile. Ora – pare – in Italia le nuove linee guida arbitrali dovrebbero ammorbidire il concetto. Ma in Premier sono in pieno “drama”, come dicono loro.

Dopo il clamoroso rigore assegnato ieri al Newcastle per un incredibile “handball” di Eric Dier mentre era girato, in volo, e a distanza ravvicinata, sui media britannici è scattato il dibattito: come è possibile fischiare rigori del genere?

“Solo un ambiente surreale potrebbe inventarsi la regola del fallo di mano così com’è ora. Solo dei pazzi fischierebbero un rigore comico come quello contro Eric Dier“, scrive Martin Samuel sul Daily Mail.

“Ed è un peccato che Mourinho abbia deciso di non parlare, dopo. È un uomo intelligente e l’intelligenza è gravemente latitante nelle gerarchie del calcio in questi giorni. La VAR avrebbe dovuto porre fine alla controversie con fatti innegabili. Doveva rendere le aree grigie in bianco e nero. Questo è il risultato”.

Non c’è stato solo Dier. Per gli stessi motivi, ma al contrario le polemiche hanno investito Var e arbitri per il fallo di mani non fischiato a Kai Havertz, l’acquisto da 80 milioni del Chelsea, contro il West Brom. Questo:

Si era sul 3-2 per il West Brom al 94′. Nell’azione che poi porta al definitivo 3-3 firmato da Tammy Abraham. Havertz controlla la palla con un braccio. Sarebbe fallo in attacco. Azione da annullare, niente gol, niente vittoria che sfuma. E invece la Var non interviene.

L’allenatore del West Brom Slaven Bilic nel post-match è netto: “Il terzo gol è difficile da accettare perché il fallo di mani era troppo plateale”.

Il Telegraph scrive che un nutrito gruppo di allenatori top è pronto a fare un appello alla federazione internazionale per cambiare una regola definita “ridicola”.

Ormai, scrive ancora Samuel, anche gli allenatori, i giocatori, gli esperti e le tv confondono ciò che è giusto e logico con le regole. Il braccio di Havertz ha fermato il pallone che usciva dal gioco. Non voleva farlo, ma indirettamente ha poi provocato un gol, era una chiamata piuttosto ovvia: senza il braccio di Havertz, il West Brom avrebbe vinto.

I legislatori “hanno cercato il giudizio in bianco e nero su un aspetto del gioco che, per necessità, è grigio. Il ragionamento sulle azioni volontarie rispetto a quelle involontarie era complicato e incoerente. Gli allenatori si lamentavano e i tifosi litigavano. Ma era meglio di questo. Meglio di un tentativo pasticciato di chiarezza che ha portato solo a gravi errori. Marciume. Il peggiore di tutti i mondi possibili. Manca di giustizia, manca di coerenza, rovina il gioco e fa infuriare chi lo ama“.