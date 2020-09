Sky: il Leicester tratta Under con la Roma

Il turco poteva trasferirsi al Napoli ma la trattativa è sfumata per il mancato accordo con i giallorossi. Ora per lui potrebbe esserci l’esperienza in Premier

Cengiz Under sembrava vicino al Napoli nelle scorse settimane, sia come contropartita tecnica nell’affare Milik sia per completare il reparto degli esterni d’attacco. Tuttavia, la trattativa è sfumata per la distanza tra richiesta e offerta.

Il turco però è comunque in uscita: stando a quanto riporta Sky Sport, il Leicester è in contatto con la Roma per negoziarne l’acquisto con la formula del prestito con obbligo di riscatto.