Shevchenko: “I campioni diventano grandi allenatori, basta pensare a Zidane, Guardiola e Gattuso”

Alla Gazzetta: “Ci sono ex giocatori preparati, che non si affidano solo al carisma. La lotta per lo scudetto sarà più interessante”

Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista all’ex calciatore Andriy Shevchenko. Risponde ad una domanda sui campioni del calcio che diventano calciatori, e tira in ballo anche l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso. Gli chiedono, in particolare, se è vero che difficilmente i campioni in campo diventino grandi allenatori. Questa la sua risposta:

“Magari era vero in passato. Negli ultimi vent’anni molte cose sono cambiate. Ci sono ex giocatori preparati, che non si affidano solo al carisma. Penso a Zidane, Guardiola, ma anche a Gattuso“.

L’ex calciatore si esprime anche sulla lotta scudetto per la prossima stagione.

“La lotta sarà più interessante. Conte sta lavorando bene, la squadra è competitiva, si è già avvicinata alla Juve e mi aspetto un campionato più combattuto. Perché c’è sempre la Lazio, c’è il Napoli, c’è l’Atalanta, una squadra incredibile. E poi c’è il Milan, che si è rafforzato”.