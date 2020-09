Serie A, per Inter e Atalanta slitta la data di inizio. Bocciata la richiesta di Cagliari e Roma 

Le squadre di Conte e Gasperini saranno in campo il 26 settembre. Roma e Cagliari avevano fatto analoga richiesta per l’alto numero di positivi al rientro dalle vacanze

Ieri la Figc ha ratificato l’inizio della stagione 2020-21 della Serie A il 19 settembre. Il campionato si concluderà il 23 maggio. La finale di Coppa Italia sarà disputata il 19.

Non tutte le squadre di Serie A, tuttavia, inizieranno il terzo weekend di settembre. E’ stata infatti accolta la richiesta di rinvio avanzata da Inter e Atalanta. I due club avevano chiesto di iniziare in ritardo perché impegnate in Europa League e in Champions fino ad agosto inoltrato. Inizieranno il 26 settembre, scrive il Corriere dello Sport, che chiarisce:

“ma dovranno recuperare le due gare perse pochi giorni dopo, il 30, a cavallo tra il 2º e il 3º turno di campionato. È una delle possibilità sul tavolo, la più credibile, considerando che lo stesso giorno sono previsti i match del secondo turno di Coppa Italia e le squadre di Conte e Gasperini entreranno nel tabellone a partire dagli ottavi”.

Una richiesta simile era stata avanzata da Roma e Cagliari per l’alto numero di positivi registrato tra i giocatori al rientro dalle vacanze (4 in entrambi i casi), cosa che ha fatto slittare l’inizio degli allenamenti. Ma il consiglio di Lega ha votato no.